Tır, otomobile çarptı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesinde otomobil ve Tırın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan Tır, önünde seyreden çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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