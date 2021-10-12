Zonguldak'ta fırtına çatı uçurdu

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kısa süre etkili olan fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu. Olay sırasında elektrik tellerinin kopması nedeniyle ilçede bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Ereğli ve Alaplı ilçelerinde akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Kısa süren fırtına sırasında Alaplı ilçesinde bir binanın çatısı uçtu. Elektrik kablolarına zarar veren çatı, ardından apartmanın önüne düştü. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Elektrik tellerinin kopması sebebiyle ilçede elektrik kesintisi yaşandı. Fırtına kısa süre sonra etkisini azalttı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2021-10-12 19:46:11



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