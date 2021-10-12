Cipin motor kısmındaki 8 kilo esrarı 'Dark' buldu

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Dark' ile bir cipin motor kısmında yapılan aramada 8 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği istihbaratına ulaştı. Durdurulan cipte narkotik köpeği 'Dark' ile arama yapıldı. Cipin motor kısmına gizlenmiş 8 kilo esrar ele geçirildi. Polis, sürücü C.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN

2021-10-12 21:08:59



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