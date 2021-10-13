"Doğa ve İnsan" sergisi açıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi’nde “Doğa ve İnsan” başlıklı Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD) üye sergisi düzenlendi.

Çok sayıda fotoğrafın yer aldığı sergide ZFD üyelerinden İ. Kerem Öztürk, Osman Demir, Nilüfer Ünal, Engin Demirci, Demet Ülke r, Mustafa Cem Aygün, Gündüz Anıl, Muhammet Örenli, Bekir İlkay Öztürk, Şafak Tortu, Can Çetin, Erol Ünal, Emre Yazıcı, Tülin Yücesan, Cemil Kaya, Alaaddin Kara, Nergiz Çebi, Muhammet İnam, Turan Kurt, Serkan Papila, Doğuş İrtegüv, Muhammet Yıldız, Engin Komşu, Güner Yaşkan, Ersin Kosan, Nadir Özsoy, Mehmet Çakır, Yunus Emre Güner, Füsun Cömert’in fotoğrafları yer aldı.

Bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak olan serginin açılışına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Prof. Dr. Seyfullah Kara, Genel Sekreter Vekili Mustafa İnan, Kütüphane Daire Başkanı Osman Demir, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sergi açılışına ev sahipliği yapan ve fotoğrafı ile de sergide yer alan Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir; pandemi sonrası okulların açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kütüphanede yeniden öğrencinin olması ve böyle güzel etkinliklere tekrardan başlanılmasını ve bunun da ev sahipliğini yapmalarının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı sergideki konuşmasında, sergi açılışında bulunmaktan ve güzellikleri paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, doğasever biri olarak ülkede yapılan kültürel ve sanatsal çalışmalara verdiği öneme değindi. Rektör Çufalı, doğanın fotoğraflanmasının insana iyi gelen tarafı olduğunu belirterek serginin hazırlanmasına katkı sunan ve değerli eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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