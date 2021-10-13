Göç İdaresi istişare toplantısı düzenledi

Zonguldak İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare toplantısı gerçekleştirdi.





İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ilk toplantısı Kozlu’da gerçekleşti. Sosyal uyuma yönelik yerel düzeyde, her ilçede düzenlenecek olan Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare toplantısında; İl Müdürlüğü tarafından geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hak ve yükümlülükleri, doğru bilinen yanlışlar, uluslararası koruma ve ikamet hakkında bilgilendirme yapılarak köy ve mahalle muhtarlarının görüş ve talepleri değerlendirildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan videolar izletilerek akabinde muhtarlarla sosyal uyumda yaşanan sıkıntılar ve çözümleri üzerine konuşuldu.

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