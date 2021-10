‘Masalina’ isimli E-Twinning projesi kabul edildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticiliğinde yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarla hazırlanan ‘Masalina’ isimli ETwinning projesi kabul edildi.

Projenin uygulama ve tasarım aşamasında 1416 yaş, uygulama sürecinde ise 410 yaş aralığında olan öğrenciler yer alıyor. 410 yaş çocuklarına verilecek olan değerler eğitimi çocukların tüm gelişimleri açısından önem taşıyor. Eğitim sisteminin öğretim programının tüm kademelerinde projede ele alınan değerlerin var olması öğrenme ve pekiştirmeyi arttırması hedefleniyor.

Seçilen kukla ve çeşitli etkinlikler ile 4 ay boyunca her ay 410 yaş öğrencilerine bir değerden bahsedilecek ve öğrencilere sorumluluk verilerek yine her ay bir değer işlenecek. Ayın sonunda ise ele alınan değerin öğrenilmiş düzeyinin ölçümü yapılacak.

Proje çalışmasında toplam 9 öğretmen yer alıyor. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden; Merve Koçak ve Ebru Ar, Çaycuma Anaokulundan; Gökçe Tuncel, Perşembe Anaokulundan; Canan Akkuzlu ve Akçahatipler İlkokulundan, Şule Çiçekçi Çaycuma adına projede çalışmasında yer alıyor.

Proje çalışmasına lise, okulöncesi ve ilkokul seviyelerinden öğrenciler katılım sağlayacak. Projeye Romanya’dan Scoala Gimnaziala Nifon Balasescu, Tulcea, Romanya, ÜrdünAlaal Secondary Comprehensive School for Girls, Irbid, Ürdün; Düzce’den Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Sorgun’dan Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlkokulu, Zonguldak’tan Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Çaycuma Anaokulu, Akçahatipler ilkokulu ortak çalışma yapacak.

Projede yer alan “Masalina” karakteri tamamen lise öğrencilerinin özgün çizimleri ile çizilip onların elleri ile örülerek hayat buldu.

