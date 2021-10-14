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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsü atlattı, kan bağışında bulunup hastalara destek oldu

İHA

Koronavirüsü atlattı, kan bağışında bulunup hastalara destek oldu

Zonguldak’ta 5 buçuk ay önce koronavirüse yakalanan ve uzun bir tedavi süreci sonucunda koronayı yenen Bakkallar Tekel Bayileri ve Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Kadir Habiboğlu, Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Zonguldak Valiliği ve Türk Kızılay Zonguldak Şubesi iş birliğinde valilik binası önünde "Zonguldak’ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum” adı altında kan bağışı ve kök hücre kampanyası düzenlendi. Kampanyaya bir destekte Bakkallar Tekel Bayileri ve Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Kadir Habiboğlu’ndan geldi. 5 buçuk ay önce koronavirüse yakalanan ve zorlu bir tedavi sürücünden sonra koronavirüsü atlatan Habiboğlu, soluğu kan bağışı kampanyasında aldı.

“Doktorların üstün gayreti ile bu hastalığı atlattık”
Habiboğlu, doktorların üstün gayreti ile hastalığı atlattığını söyleyerek, “5 buçuk ay önde bu korona denen illete yakalandık. Allah’a şükür hocalarımızın üstün gayreti ile bu hastalığı atlattık. Şimdi hemen kan bağışımızı yapmaya geldik. Ben bu hastalığa yakalanmadan kan bağışında bulunuyordum. Beni bu işe Kızılay Başkanımız Aydın başkanımız alıştırdı. Benim böyle çok kan verme alışkanlığım yoktu. Sanırım bu beşinci olacak. Hayatım devam ettikçe kan vermeye devam edeceğim” dedi.

"Kan stoklarımız azaldı"
Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, koronavirüs nedeniyle kan stoklarının azaldığını belirterek, “Bu kampanyanın düzenlenmesinde emeği olan sayın valimize teşekkür ederim. 'Zonguldak’ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum' etkinliği ile ikincisini düzenliyoruz. İnşallah sürekli olarak devam edecek. Zonguldaklı hemşerilerimizi ve kan bağışçılarınızı buraya davet ediyorum. Biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle kan stoklarımız azaldı. Stoklarımızı tamamlamamız için kan bağışına ihtiyacımız var. Koronavirüsten de inşallah kurtulacağız. Biz büyük bir milletiz, inşallah bir gün birbirimize sarılacağımız günler gelecek. Bakkallar Odası Başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

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