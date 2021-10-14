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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencileri tatbikatla bilgilendirildi

İHA

Lise öğrencileri tatbikatla bilgilendirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler olası bir deprem ve yangın sırasında dikkat etmeleri gereken konularla ilgili gerçekleştirilen tatbikatla bilgilendirildi.
Kdz. Ereğli Lisesi’nde 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün işbirliği ile deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Okulun Afet Kulübü’nün koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çalan alarmla öğrenciler deprem olduğu sırada sıraların yanına çökerek kendilerini nasıl koruyacaklarını öğrendi. İkinci alarmla birlikte ise öğrencilerin 3 buçuk dakikadan kısa bir sürede okul binasını düzenli bir şekilde tahliye etmeleri sağlandı. Yine senaryo gereği okul binasının 5’inci katında mahsur kalan bir öğretmen için 112 Acil Durum Merkezi’ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, mahsur kalan öğretmeni sepetli merdivenle kurtararak başarılı bir şekilde güvenli bölgeye indirdi. Tatbikatın son bölümünde ise bazı öğretmen ve öğrencilere yangın tüpüyle ateşe müdahale etme teknikleri öğretildi.
Demirören, “Afet risklerini eğitimle azaltabiliriz”
İtfaiye Amiri Burak Demirören, tatbikat sırasında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada; doğal afetin nerede ve ne zaman olacağının belli olmadığına ve her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Afet risklerini eğitimle azaltabiliriz. Peki afet risklerini nasıl azaltacağız; Elazığ’da deprem olduğunda Twitter’dan paylaşım yaparak değil veya Kastamonu’da sel olduğunda ‘Vatan Millet Sakarya’ paylaşımları yaparak değil. Bu şekilde afet riskini azaltamazsınız. Kaç kişinin evinde deprem çantası var şu an? Kaç kişinin evinde yangın söndürme tüpü var? 35 kişi. Biz bugün buraya gelip sizlere bunları anlatmasak çoğunuz evinde oturupta bir yangın eğitim videosu seyretmez. Kimin garantisi var bugün evinin yanmayacağının ya da her an bir deprem olmayacağının bir garantisi var mı? Neden önceden önlem almıyoruz? Öncelikle kendi güvenliğinizi alacaksınız, bu işi ciddiye almamız lazım”dedi.
“Afet anında direk telefonlara sarılmayın”
Demirören, afet durumunda iletişimin önemine de vurgu yaparak, “Geçen sene İstaNbul’da bir deprem oldu. 5 saat telefon kullanamadık doğru mu? Şimdi burada bir depreme yakalansak aileniz köyde veya herhangi bir yerde nerede bulacak sizi telefon yok. Yani önceden oturup konuşacaksınız, toplanma alanı neredeyse orada bekleyeceksin, hiçbir yere gitmeyeceksin ki ailen seni orada bulacak. Panik, kargaşa ile herkes telefona sarılıyor, arkadaşlar doğal afet olduğunda telefonla birilerini aramayın, arasanız da iyi misin diye sorun kapatın telefonu. Nasıl sallandık, şöyle oldu böyle oldu diye konuşmaya gerek yok, gerçekten ihtiyacı olan biri var belki konuşacak. Bunlara dikkat edeceksiniz” diye konuştu.
Demirören, “Hazırlıklı olalım”
Öğrencilere her hangi bir olay anında öğretmenlerin uyarılarına uymaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Demirören, şu ifadelere yer verdi:
“Her hangi bir olay anında bizim Kışla merkezden buraya gelmemiz 45 dakika. Öğretmenlerinize bu süre zarfında büyük iş düşüyor sizleri güvenli bir şekilde dışarıya tahliye etmeleri konusunda. Söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım olmak üzere dört ekip var öğretmenlerinizden oluşan. Herkes görevini ciddiyetle yapması gerekiyor. Şunu da hatırlatalım tüm acil durumlar için artık sadece 112’yi arıyoruz. Afet kitapçıkları bastırdık birazdan sizlere dağıtılacak. Onların arkasında yazıyor 31 mahallede 66 tane toplanma alanı belirledik. En arka sayfada QR kodu var, cep telefonunuzla okuttuğunuzda en yakın toplanma alanına konum vererek yönlendiriyor. Mahallenizin toplanma alanını bilin, yakınlarınıza da anlatın. İnşallah bu tür afetler yaşamayız ama yaşarsak da hazırlıklı olmalıyız. Bizler bunları sizlere bir şekilde anlatacağız. Tatbikat yapıp anlatacağız, ya da sizler İtfaiye Müdürlüğümüze gelerek de öğrenebilirsiniz. Gönüllü İtfaiyeci olursunuz o şekilde anlatırız. 450 tane Gönüllü İtfaiyecimiz var Ereğli’de. Bizlere gelerek eğitimlerini aldılar, şu anda bir olay olduğu zaman İtfaiye ekiplerinin yanında yardımcı oluyorlar.”
Tatbikat bitiminde öğrenciler, okulun spor salonunda sergilenen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin farklı zamanlardaki kurtarma operasyonlarında çekilen fotoğraflarını inceledi.

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