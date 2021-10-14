Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 24 şüphelisi adliyede (2)

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2021-10-14 20:57:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.