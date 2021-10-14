Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 - Çaycumaspor: 0

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Bölgesel Amatör Ligi 7. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, hazırlık maçında Çaycumaspor’u 20 mağlup etti.

Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Ereğli Belediyespor karşılaşmadan 20 galip ayrıldı.

Çaycuma Stadı'nda oynanan karşılaşmada maçın gollerini ilk yarıda Fahri Eren Pamuk’un asistinde Emre Aydoğan ve maçın son dakikalarında Yasin Koç’un ortasında Emirhan Saltabaş kaydetti.

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