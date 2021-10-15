Tekin: Toplantı son derece verimli geçti

İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin Antalya’da düzenlenen 64. Olağan Meclis toplantısına encümen üyesi olarak katılan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.

İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin 64. Olağan Meclis toplantısına katılan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, toplantının son derece verimli geçtiğini ifade ederek; ‘toplantı vesilesiyle ilçemize yapacağımız çalışmalarla ilgili önemli görüşmelerde bulunduk’ dedi.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve toplantıya katılan diğer Belediye Başkanları ve encümen üyeleri ile birlikte bir çok değerlendirmede bulunduklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘Bizim açımızdan son derece verimli bir toplantı oldu’ dedi.

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