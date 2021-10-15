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Rektör Çufalı; "Üniversite olarak son dönemde başarılı çalışmalara imza attık"

İHA

Rektör Çufalı; "Üniversite olarak son dönemde başarılı çalışmalara imza attık"

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, son dönemde elde edilen başarılar ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversite olarak elde edilen başarılar ve son dönemde yapılan başarılı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çufalı ilk olarak dünyada önemli başarılar elde eden Grizu263 takımı ile ilgili konuştu. Ocak ayında Türkiye'nin en küçük cep uydusunu uzaya fırlatarak yeni bir döneme geçeceklerini belirterek “Üniversitemiz 1992 yılında kurulan fakat temelleri daha öncesine dayanan üniversitemiz bünyesinden iki ayrı üniversite çıkardı. Çalışmalarına son hızla devam etmektedir. Küresel salgın sebebiyle yüz yüze eğitime 1,5 yıl ara verdik. Tekrar yüz yüze eğitimimize başladık. Bütün dünyada bu süreçte bütün değişiklikler oldu. Bizde de bu minvalde eğitim hayatımızda da değişiklikler oldu. Hızla ayak uydurup çok daha ileri seviyelere gelme çabası içerisindeyiz. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Filyos üzerine de üniversitemiz çalışmalara başlamıştır. Üniversitemizin son dönemdeki başarılarına da birkaç cümle söylemek gerekir. Özellikle öğrenci ve öğretim üyesi arkadaşlarımızı yarışmalara projelere yönlendirmek ve buralara yoğunlaştırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Grizu263 takımımız dünyada önemli başarılar elde etmiştir. İnşallah Ocak ayında da Türkiye'nin en küçük cep uydusunu uzaya fırlatarak o alanda da yeni bir döneme gireceğiz. Diğer takımlarımız da çok büyük başarılar elde ediyor. BDispate Uzay ve Havacılık Takımımız model uydu yarışmasında birinci oldu. Üniversitemizde iki yıl önce Grizu263 ve BDispate Uzay ve Havacılık Takımlarımız Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldılar. Bu da üniversitemiz ve şehrimiz için önemli bir başarı. Çünkü görüştüğümüz ilgililer bize şunu söylüyorlar. Zonguldak'ta böyle bir kültür oluşmaya başlamış. Büyükşehirlerin dışında ilk defa böyle bir şehrin üniversitesinde kültürün oluşması çok önemli diyorlar. Zonguldak birçok yönleri olduğu gibi bu alanda da adını bahsettirmeye başladı” şeklinde konuştu.

"Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü açıldı"
Bülent Ecevit Üniversitesi olarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünü açtıklarını ifade eden Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Geçen yıl YÖK'e Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünü YÖK'e sunduk. YÖK de üniversitemizde bu bölümü açtı. İleriki dönemlerde kadrosunu tamamlayacağız. Öğrenci alımına başlayacağız” dedi.

“Ek poliklinik binası yapılacak”
Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin gelişmesi ve büyümesi için yeni bir ek poliklinik binası yapılacağının müjdesini veren Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Hastanemizin de büyük önemli başarıları var. Türkiye'nin birçok yerinde yapılamayan ameliyatlar için üniversitemize gelerek ameliyatları gerçekleştirip çok memnun bir şekilde ayrılan hastalarımız var. Üniversite hastanemiz de birçok başarılara imza atıyor. Hastanemizin gelişmesi için poliklinik binası yapımı izni Strateji Başkanlığı'ndan talep etmiştik. İzin verdiler. Bütçe ayrıldı. Ek bir poliklinik binası yapılacak” dedi.

“Eğitim bloğu ve spor salonu için çalışmalar devam ediyor”
Eğitim bloğu ve spor salonu yapımı için gerekli çalışmalarında devam ettiğini sözlerine ekleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Burada bir eğitim bloğu ve spor salonu inşaatımız için de gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Farabi kampüsümüzde birkaç yıl önce başlanılan kütüphane ve ilahiyat fakültesi binalarının inşaatları da bitti. Öğrencilerimizin hizmetine açıldı. Öğrencilerimiz daha fazla imkanlarla kendilerini geliştirecekler. 15 Temmuz kampüsümüzü de kısmen hizmete açıldı. Orada da çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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