Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan; "Türkiye bölgesindeki olana bitene kayıtsız kalamıyor"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Filyos Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, "İçimize hangi kişiyi sokarsa soksunlar. İster sağ, sol, alevi, sunni, Türk, Kürt ne geliyorsa aklınıza. Ayrılık sebebi olarak. Gündemimize getirseler de Türkiye'yi bölemezler. Bölemezler ama etrafımızda aklımıza gelen gelmeyen her şeyi yapıyorlar. Bunu atlatmamız lazım" diye konuştu.

ZBEÜ'de 1516 Ekim tarihleri arasında Filyos Kongresi düzenlendi. Kongrenin açılış programı ise Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış programına Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, Vali Mustafa Tutulmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programın açılış konuşmaları gerçekleştirildi.



"Filyos, Türkiye'nin hiçbir şekilde gündeminden düşmedi"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Filyos Projesi için verdiği mücadeleyi hatırlattı. Toptan, "Eğitim planlamamızı hem üniversite öncesinde hem üniversite sonrasında şimdiden çok iyi planlamamız lazım. Çok iyi öğrenci yetiştirmemiz lazım. Bu projenin uygulanmasında gerçekten çok çektik. Çok laf işittik. Gazete manşetlerinde benim için 'Yalan söylüyor, proje yok. Halkı kandırıyor' dediler. İşimizi önümüze koyduk. Çalışmaya başladık. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile bu konuda çok gayret sarf ettik. Bu işin doğrusunu söylemek gerekirse sahiplerinden, babalarından birisidir. Filyos gündemimizden hiç düşmedi. Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi. Bundan sonra istesek de istemesek de düşmez. Onu kimse düşüremez. Şimdiye kadar çok iyi getirildi" şeklinde konuştu.



"Binali Yıldırım; Filyos'un sahiplerinden, babalarından biridir"

Toptan, bundan sonraki süreçte zorluklar olduğunun altını çizdi. Köksal Toptan, Filyos Limanı'nın Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Bundan sonra zorluklar var. O zorluklardan bir tanesi çevre hassasiyeti. Hava kirliliği, deniz kirliliği, aklınıza kirlilik denildiği zaman ne geliyorsa onun yapıcılarıyla her an karşı karşıya gelebiliriz. Burası sadece bir Filyos Vadi Projesi değil. Bunun bonusları var. Doğalgaz. Yol yoktu. İhalesi yapıldı. Deniz yolu, karayolu, havayolu ve demir yolu var. Dünyada böyle yatırım alanı bulabilir misiniz? Ve bunların hepsi alanın kenarından değil içinden geçiyor. Bu proje hem bölgenin hem Türkiye'nin çok önemli projesi. Liman Türkiye'nin üçüncü büyük limanı."



"Türkiye bölgesindeki olana bitene kayıtsız kalamıyor"

Türkiye'nin birleşmeyi çok çabuk sağlayan bir millet olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Türkiye'yi yeterli görmeyenlerin Avrupa'ya daha çok zengin olmaya gidebilirken Türkiye'ye gelenleri de bu şekilde düşünmek gerektiğini anlattı. Toptan, "Yatırımlar Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarını karşılayacak ve ihraca dönük yatırımlar olacak. Kim ne derse desin birleşimi çok çabuk birleşmeyi beceren bir milletiz. O sebepledir ki içimize hangi kişiyi sokarsa soksunlar. İster sağ, sol, Alevi, Sünni, Türk, Kürt ne geliyorsa aklınıza. Ayrılık sebebi olarak. Gündemimize getirseler de Türkiye'yi bölemezler. Bölemezler ama etrafımızda aklımıza gelen gelmeyen her şeyi yapıyorlar. Bunu atlatmamız lazım. Türkiye bölgesindeki olana bitene kayıtsız kalamıyor. Kalkınmanın bedeli var. Zenginliğin bedeli var. Büyürseniz size göç gelir. Nasıl ki bizi az görenler yeterli görmeyenler bizim üzerimizden Avrupa'ya daha çok zengin olmaya gitmek istiyorlarsa bize gelenleri de öyle düşünmek lazım. Biz de göçmen bir milletiz" diye konuştu.



"Liman artık ülkemiz için önemli bir projedir algısı oluşmaya başladı"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da bölge ve ülke adına bölgenin çok yönlü incelendiği kongrede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek "Filyos gerçekten yüzyıldır belki daha da fazla süredir konuşulan ama son dönemde büyük bir ivme kazanarak gündeme gelen ve ülkemizin gelişmesinde özellikle de bölgemizin kalkınmasında önemli rol oynayacak proje. Bu proje yıllardır konuşuluyor. Ete kemiğe bürünmesi ve şu anda bir şekliyle açılışının yapılmasıyla beraber limanın artık bu ülkemiz için önemli bir projedir algısı herkeste oluşmaya başladı. Projenin yıllardan beri çalışılıyor olmasının biraz bıkkınlık aşamasına geldiğini bir taraftan görüyoruz. Yalnız limanın faaliyete geçmesiyle beraber hazır olan TPAO'nun doğalgaz buluşuyla ikisinin birleşmiş olması büyük bir sinerji oluşturdu. Bu projenin hızlı bir şekilde Türkiye'nin gündemine girmesini sağladı. Bunun da bölgemize, komşu illerimize, ülkemize büyük katkı sağlayacağını görüyoruz" ifadelerine yer verdi.



"2021 yılını Filyos yılı ilan ettik"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı bölge üniversiteleri ile ortaklaşa çalışmalar çalışmalar yapıldığını ifade etti. 2021 yılını Filyos yılı ilan ettiklerini hatırlatan Çufalı, Filyos ile ilgili yaptıkları çalışmaları şöyle aktardı:

"Fliyos bütün Türkiye için çok önemli bir proje. Yıllardır devam eden kökleri 100 yılı aşan bir proje. Son yıllarda büyük hız verilen proje. DOğalgazın karadenizde keşfi ile daha önem kazanan Filyos Projesi yeni bir çehreye kavuşmuştur. Biz de üniversite olarak çevre üniversitelerimizle beraber bu alanda işbirliği için çalışmalar yapıyoruz. Bilhassa Bartın ve Karabük Üniversitemizle çalışmalar yapıyoruz. Kendi üniversitemiz olarak 2021 yılını Filyos yılı ilan ettik. Bu açıdan öncelikle şubat ayında Filyos çalıştayı düzenledik. Günümüze kadar bir çok söyleşi düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Filyos başlıklı çağrımıza ikinci kez çıkıyoruz. Geçtiğimiz yaz ayında YÖK'e durumu anlatarak Filyos Sürdürülebilir Kalkınma ve Uygulama Merkezi planlarımızı bahsetmiştik."



"Bu çalışmalara katkı sunabilmek heyecan verici"

Bartın Üniversitesi'nin Filyos ile ilgili çalışmalarını anlatan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, son dönemde Filyos üzerinde büyük ölçekli çalışmalar olduğunun altını çizdi. Çalışmalara katkı sunabilmenin heyecan verici olduğunu belirten Uzun, "2013 yılından Zonguldak BEÜ'ye katıldığımda ilk üniversitelerde bölgenin dinamikleri, potansiyeli nedir diye bakarız. Filyos limanı ve Filyos yatırım havzasının geldiğini öğrendiğimde büyük bir heyecan duymuştum. o dönemden başlayan gerekli bilgi birikimimizi artırmak bu konunun biraz daha derinlemesine araştırılmasına yönelik yaptığımız çalışmaların son yıllarda hız kazanmış olması büyük mutluluk duyuyoruz. ZBEÜ, bir dönemde burada çalışmış birisi olarak gelişim sürecine şahitlik etmiş birisi olarak bu günlerde on yıl öncesinden bu günlere gelen süreci bilen birisi olarak Filyosla ilgili çalışmaların hem devletimiz tarafından çok büyük ölçekli özellikle 11. Kalkınma Planı'ndan Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi ilan ediliyor. Hakikaten bunlara şahitlik edip katkı sunabilecek olmak fırsatına da sahip olmak çok heyecan verici" diye konuştu.

Rektör Orhan Uzun, Bartın Üniversitesi'nin Türkiye'de ihtisaslaşan 15 üniversiteden birisi olduğunu ifade etti. Uzun, Filyos Limanı dolayısıyla bölgenin lojistik üssü olacağından hareketle bölgeye odaklanıldığını ifade etti. Bütünleşik bölge uygulamalarından da bahseden Uzun, "Akıllı liman, akıllı endüstri ve akıllı şehir" diyerek detaylarından bahsettiği çalışmalarla birlikte 2526 Ekim 2021 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi'nde Filyos temalı geniş katılımla ArGe proje pazarı düzenleyeceklerini hatırlatarak davette bulundu.

TPAO Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Öztürk açılış törenine online katılarak Filyos'un önemine dikkat çekti. Öztürk, "Son yaşanan gelişmelerle bu gün burada ilikni gerçekleştirdiğimiz Filyos Kongresi'nde önemli başarı elde edeceğimize inancımız tam" diye konuştu.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özarslan da "Filyos deyince çok yönlü incelenmesi gereken bir konudan bahsediyoruz. Uzun zamandır gündemde olan projede son dönemde ciddi gelişmeler yaşandı. Bizler de üniversite olarak bu sürecin içerisinde yer almaktayız. Farklı oturum başlıkları altında inceleyeceğiz. Toplam 56 bildiri aldık. Bunlardan 24 adedi çağrılı konuşmacı. Bir diğer sevindirici gelişme de önemli sayıda özellikle Filyos'a yönelik genç araştırmacılar gerek üniversite içi gerekse üniversite dışı katılımcılarımız var" şeklinde konuştu.

Açılış programı Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan'a çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi. Kongre; çevrim içi oturumlar ile devam edecek.

