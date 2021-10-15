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Tutulmaz, "Havaalanını üç ayda 40 bine yakın yolcu kullandı"

İHA

Tutulmaz, "Havaalanını üç ayda 40 bine yakın yolcu kullandı"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bölgenin kalkınmasında yapılan çalışmaları aktardı. Zonguldak Havaalanı'nın pistinin genişletilmesi ve uzatılmasıyla da yolcu yoğunluğunun arttığını hatırlatan Vali Tutulmaz, "Üç ayda 40 bine yakın yolcunun kullanmasıyla görüyoruz. Haftada 11 uçağa kadar uçağa hizmet verildi. Yıl boyuna yayılarak devam edeceğini görüyoruz" dedi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Filyos Projesi ile oluşacak kalkınma ile beraber başta ulaşım olmak üzere oluşabilecek ihtiyaçları hatırlattı. Tutulmaz, "Eğitime, çevre sorunlarına, oluşacak konut ihtiyacına, eğitim ihtiyacına, sağlık ihtiyacına bu alanda oluşacak değişik problemlere, lojistik ihtiyaç yine burada çalışacak nitelikli eleman ihtiyacına yönelik de çalışmalarımızı kamu, üniversite ve özel sektör olarak bir taraftan başlanması gerekiyordu. Hep beraber bir güç birliği sağlanarak ülkemizin kalkınmasına bilimsel bir yaklaşımla katkı sağlanır diye düşünüyoruz” dedi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; kalkınmada kamunun yanı sıra üniversite ve özel sektörün iş birliğinin önemine dikkat çekti. Tutulmaz, "Üniversitenin kamuyla ve tabi daha sonra yatırım yapacak olan özel sektörle iş birliğinin bir göstergesi. Üniversitenin bilimsel olarak yapacağı katkılarla kamunun yapacağı çalışmalar ve alacağı kararlara destek vermesi daha sonra özel sektörün buradaki çıktılardan faydalanarak yatırım yapacak olması özlenen bir durum. Bu iş birliğini verimli şekilde yürütebilirsek hep beraber bir güç birliği sağlanarak ülkemizin kalkınmasına bilimsel bir yaklaşımla katkı sağlanır diye düşünüyoruz. Toplumsal ve kırsal kalkınmanın dinamizmi olarak görmemiz gerekiyor. Kalkınmanın arkasında başka problemleri de beraber getireceği bunların da çözülmesi gerektiği de ortadadır. Bunlar başta ulaşım problemi olmak üzere eğitime, çevre sorunlarına, oluşacak konut ihtiyacına, eğitim ihtiyacına, sağlık ihtiyacına bu alanda oluşacak değişik problemlere, lojistik ihtiyaç yine burada çalışacak nitelikli eleman ihtiyacına yönelik de çalışmalarımızı kamu, üniversite ve özel sektör olarak bir taraftan başlanması gerekiyordu” dedi.

“Ulaşımda yıl sonu itibariyle Kilimli’ye kadarki bölümü bitireceğiz”
Zonguldak’ta yıl sonu itibariyle Zonguldak Kilimli arası yolu bitireceklerini belirten Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Bu yıl itibariyle Zonguldak özelinde Kilimli‘ye kadarki bölümünü bu yıl sonu itibariyle bitireceğiz. Ekim ayında KilimliMuslu arasındaki yolun ihalesi yapılarak yer teslimi yapıldı. Orada çalışmalar başlıyor. Bartın yolunu bağlayan SaltukovaFilyos arasındaki 8,5 kilometrelik yolun ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. En kısa sürede oradaki çalışmaları da hep beraber göreceğiz. Havaalanının genişletilmesi ve hem uzatılmasıyla birlikte daha nitelikli büyük uçakların inmesi ve kalkmasına imkan sağlandı. Şu anda üç ayda 40 bine yakın yolcunun kullanmasıyla görüyoruz. Haftada 11 uçağa kadar uçağa hizmet verildi. Yıl boyuna yayılarak devam edeceğini görüyoruz. Diğer taraftan buralarda konut ihtiyacının olacağı aşikar. Bununla ilgili yanlış kentleşmelerin oluşmaması için imarın düzgün yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerle tüm vadiyi kapsayacak şekilde imar planı çalışması başlatıldı. Bölgenin su ihtiyacının giderilmesi için bölgedeki tüm belediyelerin köyleri de kapsayacak şekilde özel idarenin oluşturduğu bir su birliği var. Şu anda su birliğini kurduk. Tescil aşamasında kısa süre içerisinde tescillenip bölgenin su ihtiyacının tek bir birlik marifetiyle yürütülmesi sağlanacak. Bunun dışında yine yetişmiş insana ihtiyaç var” dedi.

“Yetişmiş insan gücünü de bir yönüyle karşılamaya çalışacağız”
TSO, esnaf sanatkar odaları, üniversiteler, Milli Eğitim yetişmiş insanı sağlayacak bir stratejiyi oluşturmak gerektiğini ifaden eden Vali Mustafa Tutulmaz, “TPAO ile üniversitelerimizin çalışmaları var. Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar başladı. İnşallah bunlardan verim alarak yetişmiş insan gücünü de bir yönüyle karşılamaya çalışacağız. Türkiye İş Kurumu ve diğer Halk Eğitim gibi daha yetişmiş insanı nasıl oluşturabiliriz şeklinde dillendirilmeye başlandı. TSO, esnaf sanatkar odaları, üniversiteler, Milli Eğitim yetişmiş insanı sağlayacak bir stratejiyi oluşturmamız gerekiyor. Zaman içerisinde çevreye zarar vermeyecek bir yapılanmanın oluşması için kamu olarak tedbirleri almamız gerekiyor. Sosyolojik olarak oluşabilecek problemleri bugünden görerek üniversitelerimizin çalışma yapması gerekiyor. Olaylar olmadan daha yön alıcı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Üniversitelerimizin yaptığı çalışmalar bunların hepsinin bir yönüne dokunuyor. Geçmişte önce olaylar ortaya çıkar ondan sonra bunun incelenmesine başlanır. Şu anda kamu ve üniversiteler olarak çok hazırlıklı şekilde gidiliyor. İnşallah verimini daha sağlıklı şekilde alırız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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