Hamsinin yerini İstavrit aldı

Zonguldak’ta hamsinin pahalı olmasından dolayı vatandaşlar İstavrit’e yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak’ta Eylül ayında kalkan av yasağına rağmen hala hamsi istenilen fiyata düşmedi. Hamsinin yerine ise tezgahlarda en çok satılan balık olarak İstavrit yer aldı. Balık fiyatları tezgahlarda şu şekilde yerini aldı; ‘İstavrit 15 TL, Çinekop 40 TL, Hamsi 25 TL’ olarak yer aldı.

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