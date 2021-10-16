Gazi babası eskileri yaşatmak istiyor Evinin önüne kurduğu mini müzeyle tarihe ışık tutuyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Akif Afşar, eskileri yaşatmak ve genç nesile tanıtmak için topladığı eserleri evinin önünde sergiliyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesinde ikamet eden Akif Afşar (61), küçük yaştan beri merakı olduğu tarihi eserleri emekli olduktan sonra hobi olarak koleksiyon yapmaya başladı. Diyarbakır’da oğlunun gazi olduğunu ifade eden 3 çocuk babası Afşar, Demir Çelik fabrikasından emekli olduktan sonra tarihi eserleri toplayarak eskileri yaşatmak istediğini ifade etti. Afşar, bir süre köyde biriktirdiği ürünleri daha sonra evinin önüne yaptırdığı atölyede sergilemeye başladı. Ahşap tarım ürünlerinden gaz lambalarına, eski saatlerden, bakır aletlere kadar yüzlerce ürünü burada sergiliyor. Mahalle halkının da ilgisini çeken bu atölyede vatandaşlar fotoğraf çekmek için uğruyor.

Afşar, “Vatandaşlarımızın tarihimizi tanıması lazım”

Biriktirdiği eserleri gençlere tanıtmak istediğini belirten Akif Afşar, “Eskilerin yaşantısında neler kullandıklarını göstermek istiyorum” dedi.

Emekli olduktan sonra hobi yapmanın daha kolay olduğunu söyleyen Afşar şunları söyledi:

“Zamanında nasıl yaşamışız, nasıl bu hale gelmişiz. Neler yapmışız, neler geçirmişiz, bunları göstermek için topluyorum, buraya asıyorum, koleksiyon yapıyorum. Burada 3 tane öküz arabası var. Bez tezgahı, mısır değmeni, çukurluklar, keten dövme aleti, taraklar var. Yabalar, diğrenler, düvenler var. Genellikle topluyorum, gördüğüm yerde almak istiyorum. Parayla da olsa almak istiyorum. Allah’a şükür bu eskilerin hastasıyım. En değerli kap, kacağımız var. Elimden geldiğince büyüteceğim, Allah fırsat verdikçe genişleteceğim. Gelen komşular, dışarıdan gelen vatandaşlar hep fotoğraf çekiyorlar, bakıyorlar. Ben servis ediyorum herkesin görmesi için. Çünkü bizim tarihimizi tanıması lazım vatandaşlarımızın. Eskilerin nasıl yaşandığını görmesi lazım. 3 seneden beri burası var. Küçüklüğümden merakım vardı ancak bazı imkanlar el vermedi. Eskiden çalışma şartlarımız vardı, şimdi emekliyiz. Emekli olduğumuz için hobi yapmak kolay. İstediğin gibi gidiyorsun, duyduğunu alabiliyorsun. Uğraşmayı seviyorum, uğraşmak kendi açından da iyi bir şey. Kendi el emeğim olarak arabaları yaptım, odun arabalarım var. Daha da genişleteceğim, Allah’ın izniyle daha iyi şeyler getireceğiz.”

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