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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü kepçeye çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü kepçeye çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, yolcu otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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