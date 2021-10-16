Çaycuma Tarım OSB'yi incelediler

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden Alt Yapı Çalışmaları için bölgede incelemelerde bulunuldu.

2016 yılında TDİ (Sera) OSB projesine başlanarak 2021 mali yılı yatırım programına alınan ve çalışmalara başlanan Sera OSB'ye AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Ali Başören, Arif Sefercik ve Adnan Tıska ve Burunkaya Muhtarı Kadir Aktaş katıldı.

Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'deki çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden yapılanlar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.