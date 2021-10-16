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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki kızın kanından alkol çıktı.



Olay, ilçeye bağlı Balı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.A. fenalaştı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan genç kız, tedavisi için ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç kız için yapılan kan testinde alkol aldığı tespit edildi.

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