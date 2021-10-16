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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş adamları, başsavcı ve kaymakamla görüştü

İHA

İş adamları, başsavcı ve kaymakamla görüştü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı ve Kaymakam ile görüştü.

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin’i makamında ziyaret etti. Dernek faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal ekonomi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Çınar, kendileriyle yakından ilgilenen Başsavcı Çetin’e teşekkürlerini iletti. MÜSİAD üyelerinin bir sonraki durağı Kdz. Ereğli Kaymakamlığı oldu. Kaymakamlık Kararnamesi ile atanarak ilçeye gelen Mehmet Yapıcı ile görüşen iş adamları, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Ereğli ve ekonomik konular konuşuldu. Kaymakam Yapıcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Çınar ve üyeler de Kaymakamlık çalışanlarına kolaylık ve başarılar diledi.

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