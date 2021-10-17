İki ülke ilişkisine katkı için heyetle Türkiye'ye gelecekler

Zonguldaklı Murat Ensici; TürkJapon dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak olan projenin ikinci etabının 2022 yılında Türkiye'de yapmayı planladıklarını açıkladı.

Fukuoka Başkonsolosu İshihara Susumu ile toplantı gerçekleştiren Murat Ensici, Kader Birliği2 projesini 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın himayelerinde gerçekleştireceklerini ifade etti. TürkJapon dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak olan projenin ilkini 1621 Eylül 2021 tarihlerinde KumamotoHitoshi şehrinde yaşanan sel felaketinde zarar görenlere destek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Ensici şöyle dedi:

"Kader Birliği1 Fukuoka’da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve bölgede büyük ses getirmiştir. Aynı etkinliği 2022 Temmuz ayında Türkiye ‘de yapmayı planlıyoruz . Bu etkinliğe Japonya’dan çok sayıda şirket ve yerel yönetimlerden üst düzey yetkililerin katılımı olacaktır. Fahri Başkonsolosumuz İshihara Bey Türkiye ‘ye gidecek olan heyete Başkanlık yapacaklar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.