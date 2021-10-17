Alaplılı vatandaşlardan çimento yükleme iskelesi tepkisi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde inşa edilmek istenilen çimento yükleme iskelesine karşı tepkiler artarak devam ediyor.

Alaplı çevresinde bulunan Kılçak Köyü ile Huzur kenti sakinleri, Değirmenağzı bölgesinde bir araya gelerek “İskeleye hayır” karşıtı eylem yaptılar.

Alaplı Değirmenağzı bölgesinde bulunan alana inşa edilmek istenilen çimento iskelesi yapılacak olması tartışma konusu oldu. Halk adına basın açıklaması yapan Köy muhtarı Ahmet Uysal, bunun kabul edilemez olduğunu ifade ederek kurulacak çimento iskele bölgesinde gerçekleştirilen eylemde şunları dile getirdi:

“Alaplı Kılçak ve Huzur kentin bulunduğu Değirmenağzı’nda tarihden bu yana çocukluğumuzdan beri burada bizler denize giriyorduk. Ayrıca bu bölgeye az ileride bir Liman projesi ile ahşap yat limancılık projesi olduğunu biliyoruz. Maalesef bu değirmenağzı denilen üst bölgesinde vatandaşlarımıza ait fındık arazileri var. Şayet burada İskele kurulduğu zaman burada bulunan menfezleri tıkanma durumunda tarım arazileri zarar görecektir, Buraya İskele kurulduğu zaman bölge zarar görecektir. Bizler yatırıma karşı değiliz. Tabiki ülkemizin kalkınması için yatırımlar olacak. Buraya çimento indir bindir bir iskele’en doğacak olan vatandaşın tarım arazilerine zarar verecek. Köyümüze zarar verecek,şayet bu iskele buradan uzaklaştırarak yerleşim yeri olmayan bir yere yapılırsa biz buna evet diyebiliriz. buradaki insanlar bu koyda böyle iskele yapılmasını istemiyorlar. Biz yatırıma karşı değiliz, iskele gitsin 35 kilometre gitsin oraya yapılsın, kesinlikle yaşam olan bölgeye yapılmasına karşıyız. İskele yapımı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İskele Projesine askıya çıkan imar planlarının yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz.”

Bir vatandaş ise eylem sırasında elindeki fındık dalı getirerek, iskele projesine "İskele yapılırsa bunları bu bölgede artık rüyamızda göreceğiz" diyerek tepkisini dile getirdi.

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