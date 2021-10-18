Balıkçıların hamsi sevinci

Zonguldaklı balıkçılar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen denize açılarak yakaladıkları hamsileri karaya çıkardı.

Eylül ayında başlayan av sezonuyla beraber balıkçılar avlanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde denize açılan balıkçılar, sağanak yağış ve fırtınaya rağmen denizden istediğini aldı. Balıkçılar sabah saatlerinde tuttukları hamsileri karaya çıkardı. Kasası 140150 TL arası satılan hamsinin kilosu ise 1520 TL aralığında değişiyor.

Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, hamsiden istediklerini almaya başladıklarını söyleyerek, “23 gündür hava esiyor, kayıklar zor şartlarda denize çıkmaya çalışıyor. Çok fazla değil ama memleketimizde hamsi oluyor. Halkımıza balık tutmaya çalışıyoruz. Biraz çinakop çıkmaya başladı ama o da bol değil. Hamsi istenilen boyutta. Geçen seneye göre irileşmiş boyutta. İnşallah bu şekilde devam eder. Şu anda hamsi, çinakop ve istavrit bekliyoruz. Fiyatlar tezgahlarda 1520 TL arasında değişebilir. Umut ediyoruz, hamsiden istediğimizi alacağız” dedi.

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