Yağmur kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, BartınÇaycuma karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saltukova istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan 42 EUA 83 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak park halindeki 67 AAS 920 plakalı Renault marka transit araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan İ.C.T., A.A., K.G., A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan ekipler, yaralıları ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı. 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

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