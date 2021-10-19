Göçükte kalan işçiye 11 saat sonra ulaşıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 51 yaşındaki Erdal Aşkar'ın cansız bedenine 11 saat sonra ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Hoşgörü Sokak üzerinde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında 13:30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçükte Serkan K. isimli işçi mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçükte kalan Erdal Aşkar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine AFAD ekiplerinin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Tahlisiye ekipleri de sevk edildi. Acil sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken mahsur kalan Erdal Aşkar için göçen bölgede tahkimat çalışması yapıldı. Maden ocağının içi de temiz hava ile havalandırılırken tahkimat için kullanılacak ağaçlar ocağın girişine getirildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 11 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından Aşkar'ın cansız bedenine ulaşıldı. 51 yaşındaki Aşkar'ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalesinde öldüğü tespit edilen Erdal Aşkar'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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