Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (3)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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11 SAAT SONRA CESEDİ ÇIKARTILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Erdal Aşkar'ın cesedine, 11 saat süren çalışmanın ardından ulaşıdı. Aşkar'ın cesedi, saat 00.30 sıralarında maden işçileri tarafından ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Göçükten yaralı kurtulan Serkan K. ve diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-10-19 01:14:31



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