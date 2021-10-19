Madendeki göçükte ölen işçinin ardından saha sorumlusu gözaltına alındı

Zonguldak'ta özel bir maden firmasına ait sahada ruhsatsız olarak açılan maden ocağındaki meydana gelen göçükte 51 yaşındaki Erdal Aşkar'ın hayatını kaybetmesinin ardından firmanın saha sorumlusu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün öğlen saatlerinde Kırat mevkiinde özel bir maden firmasına ait sahada meydana geldi. Ruhsatsız olarak açılan maden ocağında iki işçi göçükte kaldı. İşçilerden Serkan K. mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Erdal Aşkar için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 11 saat süren çalışmaların ardından Erdal Aşkar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve üç çocuk babası olan Aşkar yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen olay sonrası çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda firmanın saha sorumlusu gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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