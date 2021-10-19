Öğrenciler Paçalı Baykuş’un hayatını kurtardı Nesli tükenen Paçalı Baykuş Zonguldak’ta görüldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okulun bahçesinde öğrenciler otların arasına gizlenmiş, ender tür olan paçalı baykuş buldu. Durumu öğretmenlerine haber vererek yardım isteyen duyarlı öğrenciler baykuşun hayatını kurtardı.

İlçeye bağlı Kışla köyünde bulunan Kışla Ortaöğretim Okulu bahçesinde, öğrenciler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Paçalı Baykuş buldu. Durumu nöbetçi öğretmenleri Zeki Saim Oral’a giderek haber verdiler. Öğretmen baykuşu yapışkan otların içinden alarak okula götürdü. Baykuş’un yaralı olduğunu temizleyince gören öğretmenler yetkililere ulaşılarak yardım istedi.

Kışla Ortaokul’unda 23 senedir öğretmenlik yapan Zeki Saim Oral, nöbetçi öğretmen olduğu gün ender tür olan Paçalı Baykuş’u kurtardığını şu şekilde anlattı;

"Öğrencim yaralı bir Baykuş bulduk deyince koşarak bakmaya gittim. Yapışkan ota diğer adıyla pıtrak otlarıyla kaplanmıştı üstü. Öğretmen arkadaşlarımızla temizlemeye çalıştık ama otlar yüzünden tüyleri de zarar görüyordu. Canının yandığını da düşününce Okul Müdürümüz Yücel Çelik, önce Doğuş Veterinerliği aradı. Okula bir ekip geldi ama Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden gelen yetkiliye teslim edildi. Bu esnada okul müdürümüz ile baykuşun türünü araştırdık. Türünün çok ender olduğu, daha önceleri Bursa, Bolu ve Gümüşhane illerinde görülen Paçalı Baykuş olduğunu öğrendik. Şimdi Zonguldak’ta görülmesi bir övünç kaynağı olarak düşünüyorum. Bu tür doğada yok olmakta olan ender görülen hayvanlar çoğalır, doğa kendi kendine oluşur. İnşallah Paçalı Baykuşumuz en kısa zamanda sağlığına kavuşur."

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