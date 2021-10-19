Öğrenciler Paçalı Baykuş’un hayatını kurtardı Nesli tükenen Paçalı Baykuş Zonguldak’ta görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler Paçalı Baykuş’un hayatını kurtardı Nesli tükenen Paçalı Baykuş Zonguldak’ta görüldü

İHA

Öğrenciler Paçalı Baykuş’un hayatını kurtardı Nesli tükenen Paçalı Baykuş Zonguldak’ta görüldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okulun bahçesinde öğrenciler otların arasına gizlenmiş, ender tür olan paçalı baykuş buldu. Durumu öğretmenlerine haber vererek yardım isteyen duyarlı öğrenciler baykuşun hayatını kurtardı.
İlçeye bağlı Kışla köyünde bulunan Kışla Ortaöğretim Okulu bahçesinde, öğrenciler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Paçalı Baykuş buldu. Durumu nöbetçi öğretmenleri Zeki Saim Oral’a giderek haber verdiler. Öğretmen baykuşu yapışkan otların içinden alarak okula götürdü. Baykuş’un yaralı olduğunu temizleyince gören öğretmenler yetkililere ulaşılarak yardım istedi.
Kışla Ortaokul’unda 23 senedir öğretmenlik yapan Zeki Saim Oral, nöbetçi öğretmen olduğu gün ender tür olan Paçalı Baykuş’u kurtardığını şu şekilde anlattı;
"Öğrencim yaralı bir Baykuş bulduk deyince koşarak bakmaya gittim. Yapışkan ota diğer adıyla pıtrak otlarıyla kaplanmıştı üstü. Öğretmen arkadaşlarımızla temizlemeye çalıştık ama otlar yüzünden tüyleri de zarar görüyordu. Canının yandığını da düşününce Okul Müdürümüz Yücel Çelik, önce Doğuş Veterinerliği aradı. Okula bir ekip geldi ama Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden gelen yetkiliye teslim edildi. Bu esnada okul müdürümüz ile baykuşun türünü araştırdık. Türünün çok ender olduğu, daha önceleri Bursa, Bolu ve Gümüşhane illerinde görülen Paçalı Baykuş olduğunu öğrendik. Şimdi Zonguldak’ta görülmesi bir övünç kaynağı olarak düşünüyorum. Bu tür doğada yok olmakta olan ender görülen hayvanlar çoğalır, doğa kendi kendine oluşur. İnşallah Paçalı Baykuşumuz en kısa zamanda sağlığına kavuşur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Madendeki göçükte ölen işçinin ardından saha sorumlusu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Madendeki göçükte ölen işçinin ardından saha ...
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (3)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (3)
Göçükte kalan işçiye 11 saat sonra ulaşıldı
YEREL HABERLER Göçükte kalan işçiye 11 saat sonra ulaşıldı
Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması ...
MDF yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER MDF yüklü tır devrildi
Yağmur kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yağmur kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı
Basketbol okulunda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Basketbol okulunda çalışmalar sürüyor
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi ...
Maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarma ...
Maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışması ...
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük (1)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük (1)
Vaka sayısında yine birinci olan Zonguldak'ta üçüncü doz uyarısı
YEREL HABERLER Vaka sayısında yine birinci olan Zonguldak'ta üçüncü ...
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı oryantasyon eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı oryantasyon eğitimleri ...
Balıkçıların hamsi sevinci
YEREL HABERLER Balıkçıların hamsi sevinci
Abla kardeş azim ettiler, kendi imkanlarıyla turşu dükkanı açtılar Komşularına satıyorlardı, şimdi taleplere yetişemiyorlar
YEREL HABERLER Abla kardeş azim ettiler, kendi imkanlarıyla turşu ...
Koronoavirüs vakalarında Zonguldak iki haftanın birincisi Hastane çalışanı sitem etti: "Bıktım artık, aşı önemli, hastaneler aşı olmayanlarla dolu"
YEREL HABERLER Koronoavirüs vakalarında Zonguldak iki haftanın ...
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet ...
Zonguldak Limanı sarıya boyandı
YEREL HABERLER Zonguldak Limanı sarıya boyandı
"1. Filyos Kongresi" yoğun katılımla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER "1. Filyos Kongresi" yoğun katılımla gerçekleştirildi
Yağmur yağdı THY uçuşu gerçekleştiremedi
YEREL HABERLER Yağmur yağdı THY uçuşu gerçekleştiremedi
Yabancı uyruklu gemi personeli ölü bulundu
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu gemi personeli ölü bulundu
Yük vagonu adeta şahlandı, üst geçide saplandı Üst geçidin boş olması faciayı önledi
YEREL HABERLER Yük vagonu adeta şahlandı, üst geçide saplandı Üst ...
Çolakoğlu;” Hedefimiz 2023 değil 2053’e kadar devam edecek”
YEREL HABERLER Çolakoğlu;” Hedefimiz 2023 değil 2053’e kadar devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.