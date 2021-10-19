Muharrem Coşgun: "Muhtarlık müessesesi devletimizin en ücra noktasındaki elidir" Süleyman Baysal: "Muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktadır" Çaycuma'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem Coşgun: "Muhtarlık müessesesi devletimizin en ücra noktasındaki elidir" Süleyman Baysal: "Muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktadır" Çaycuma'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

İHA

Muharrem Coşgun: "Muhtarlık müessesesi devletimizin en ücra noktasındaki elidir" Süleyman Baysal: "Muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktadır" Çaycuma'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlara seslenen Kaymakam Çoşgun, "Devletimiz adına en ücra noktada hizmetlerin takibi için gayret gösteriyorlar" dedi.
Çaycuma Kaymakamlığı önünde gerçekleşen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı Asteğmen Kemal Mert Bilgiç, protokol üyeleri, siyasi partililer ve köy ve mahalle muhtarları katıldı. Törende Atatürk Anıtına Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tören devam etti.
Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal, “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 19 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim tarihi "Muhtarlar Günü" olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olan muhtarlarımız, bizzat yaşadıkları köy veya mahallelerindeki sorunları tespit ederek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini belirleyerek ilgili makamlara aktarma ve takibini yapmaktadırlar. Milletimizin tercihi, teveccühü, itimadı gerçekten büyüktür. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Köy ve mahalle muhtarlarının hayat standartlarının yükseltilmesi ve devletle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, aslında sadece doğrudan muhtarlarımıza değil, vatandaşımıza götürülen hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik, modern ve çağdaş anlayışı da bünyesinde barındırmaktadır. Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimi olan muhtarlarımız, bizlerle mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda iş birliği ve çözüm sürecine ortaklık ederek kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil eden muhtarlık, fedakârlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle, gerek milletimizin gerekse devletimizin temsilcisi olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum" şeklinde konuştu.
"Muhtarlık müessesesi devletimizin en ücra noktasındaki elidir"
Ardından Çaycuma Kaymakamlığının verdiği kahvaltıya geçildi. Kahvaltı sonrası Kaymakam Coşgun, muhtarlara seslendi: "Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü, bu vesileyle bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum. Ahirete intikal eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sizlere de sağlık, mutluluk, başarılar, hayırlı işler diliyorum. Muhtarlık müessesi devletimizin en ücra noktasındaki elidir. Onlar devletimiz adına en ücra noktada hizmetlerin takibi için gayret gösteriyorlar. Ben bu gayretlerinizden ve çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Malum, iki senedir koranavirüs ile yaşamayı sürdürüyoruz. Tabii ki bu süreçte de çok yoruldunuz. Ayrıca pandemi döneminde yaptığınız çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyorum. Hiçbir vatandaşımızdan olumsuz bir durum almadık. Hepsi de çok memnunlar. O bakımdan o konu hakkında da teşekkür ediyorum. Muhtarlar gününüz kutlu olsun, inşallah daha güzel günlerde bulaşmak dileğiyle diyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler Paçalı Baykuş’un hayatını kurtardı Nesli tükenen Paçalı Baykuş Zonguldak’ta görüldü
YEREL HABERLER Öğrenciler Paçalı Baykuş’un hayatını kurtardı Nesli ...
19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Madendeki göçükte ölen işçinin ardından saha sorumlusu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Madendeki göçükte ölen işçinin ardından saha ...
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (3)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü (3)
Göçükte kalan işçiye 11 saat sonra ulaşıldı
YEREL HABERLER Göçükte kalan işçiye 11 saat sonra ulaşıldı
Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması ...
MDF yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER MDF yüklü tır devrildi
Yağmur kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yağmur kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı
Basketbol okulunda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Basketbol okulunda çalışmalar sürüyor
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi ...
Maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarma ...
Maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışması ...
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük (1)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük (1)
Vaka sayısında yine birinci olan Zonguldak'ta üçüncü doz uyarısı
YEREL HABERLER Vaka sayısında yine birinci olan Zonguldak'ta üçüncü ...
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı oryantasyon eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı oryantasyon eğitimleri ...
Balıkçıların hamsi sevinci
YEREL HABERLER Balıkçıların hamsi sevinci
Abla kardeş azim ettiler, kendi imkanlarıyla turşu dükkanı açtılar Komşularına satıyorlardı, şimdi taleplere yetişemiyorlar
YEREL HABERLER Abla kardeş azim ettiler, kendi imkanlarıyla turşu ...
Koronoavirüs vakalarında Zonguldak iki haftanın birincisi Hastane çalışanı sitem etti: "Bıktım artık, aşı önemli, hastaneler aşı olmayanlarla dolu"
YEREL HABERLER Koronoavirüs vakalarında Zonguldak iki haftanın ...
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet ...
Zonguldak Limanı sarıya boyandı
YEREL HABERLER Zonguldak Limanı sarıya boyandı
"1. Filyos Kongresi" yoğun katılımla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER "1. Filyos Kongresi" yoğun katılımla gerçekleştirildi
Yağmur yağdı THY uçuşu gerçekleştiremedi
YEREL HABERLER Yağmur yağdı THY uçuşu gerçekleştiremedi
Yabancı uyruklu gemi personeli ölü bulundu
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu gemi personeli ölü bulundu
Yük vagonu adeta şahlandı, üst geçide saplandı Üst geçidin boş olması faciayı önledi
YEREL HABERLER Yük vagonu adeta şahlandı, üst geçide saplandı Üst ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.