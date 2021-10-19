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Devrek’te “Muhtarlar Günü” düzenlenen törenle kutlandı

İHA

Devrek’te “Muhtarlar Günü” düzenlenen törenle kutlandı

Devrek’te “14 Ekim Muhtarlar Günü” düzenlenen programla kutlandı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde “14 Ekim Muhtarlar Günü” düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Cumhuriyet Alanında bulunan Atatürk Anıtına Muhtarlar Derneği Başkanı Raşit Budak tarafından çelenk sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından davetlilere hitap eden Devrek İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak, ” Muhtarlık müessesesinin kuruluş gününün 19 Ekim 1829 tarihi olduğu 2. Mahmut’un fermanı olarak Osmanlı arşivinde belirtilmiştir. 19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan bir genelge ile de “Muhtarlar Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla da bu yıl muhtarlar gününün 7. yılını kutlamaktayız. Bu günün “Muhtarlar Günü” ilan edilmesinden dolayı cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Federasyon’umuza şükranlarımızı sunuyoruz. Yerel yönetimler gerek demokratik hayatta oynadıkları roller gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri sorumluluklar sebebi ile yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamadır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimleridir. Muhtar kelime anlamı itibariyle Türk toplumunun tarihsel ve geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle de söz sahibi, seçilmiş eren, ihtiyar anlamları taşımaktadır.5493 sayılı belediyeler kanununun 9. Maddesinin f bendi değiştirilerek, muğlak ifadelerin yerine daha net ve bağlayıcı ifadeler kullanılmalıdır. 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununda değişiklik yapılarak adres kayıt sistemi yeniden düzenlenmelidir. Muhtarların mahallerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılmaları sağlanmaları ve bu komisyon kararlarında da oy kullanma hakları olmalıdır” diye konuştu.
Programın ardından davetlilere Öğretmenevinde kahvaltı ikramında bulunuldu.

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