Belediyedeki yangın tatbikatı yürekleri ağza getirdi Tatbikatı gerçek sananlar sokağa akın etti, panikle olup biteni izledi

Zonguldak'ta sağlık ekipleri, itfaiye, zabıta ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Belediye binasında yangın olduğunu sanan vatandaşlar sokağa akın edip kurtarma anlarını endişeli gözlerle seyretti. Olayın tatbikat olduğunun duyurulmasının ardından herkes rahat bir nefes aldı.

Belediye binasında yangın meydana geldiği iki yaralı olduğu ihbarı üzerine önce belediye binası tahliye edildi. Ardından itfaiye ekipleri binanın önüne gelerek bir taraftan senaryo gereği yangına müdahale etti. Diğer yandan da merdiven açarak üçüncü katta bulunan bir çalışan için kurtarma operasyonu başlattı.

Zabıta ekipleri de Acılık Caddesi'ne dönen yolu ulaşıma kapatarak trafiği durdurdu. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tüm olup biteni korku dolu gözlerle izleyen vatandaşlar, olayın tatbikat olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

Alınan tedbirlerle birlikte başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Vekili Lütfü Çavuş, "İçeride bir yangın olayımız oldu. Bunun tatbikatını yaptık. İçeride iki arkadaşımız kaldı. Üç dakikada itfaiyemiz intikal etti. Başarılı bir tatbikattı. Herkese haber vermedik. Yoksa tatbikat olmasının bir anlamı olmazdı. Bu türdeki bir tatbikat için güvenlik önlemleri yeterliydi. Daha büyük bir tatbikat olsaydı ona göre tedbir alırdık" diye konuştu.

Belediye personeli tatbikatın ardından belediye binasına giderek mesailerine devam etti.

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