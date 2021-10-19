Göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 51 yaşındaki Erdal Aşkar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesinde dün özel bir maden ocağına ait sahada açılan ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte kalan 51 yaşındaki Erdal Şeker’in cansız bedenine 11 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ulaşılabildi.

Yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Aşkar için Kırat Mahallesi Hacı Fatma Demir Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdal Aşkar’ın cenazesi defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Aşkar’ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

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