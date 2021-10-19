Aşısız baba-oğul 4 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüs hastalığına yakalanan baba oğul 4 gün arayla hayatını kaybetti. Aynı aileden anne ve oğul da hastanede tedavi görüyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi'nde ikamet eden Yumurtaş ailesi 4 gün arayla iki kez acı yaşadı.

Yakalandığı korona virüs salgın hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eski personeli Şükrü Yumurtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yumurtaş, Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kovid tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Korona virüse yakalanan ve yoğun bakımda olan baba Afşin Yumurtaş (82) da, 4 gün önce kaybettiği oğlunun ardından tedavi gördüğü hastanede bugün yaşama gözlerini yumdu. Merhumun cenazesinin, yarın kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı’nda, oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yumurtaş ve baba Afşin Yumurtaş’ın korona virüs aşısı olmadıkları öğrenildi.

Öte yandan, Şükrü Yumurtaş’ın korona virüse yakalanan annesi ve kardeşinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

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