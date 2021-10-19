Eczacılık Fakültesi öğrencilerine uyum eğitimi

Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesine yeni başlayan öğrencilerine uyum eğitimi verildi
Eczacılık Fakültesi Dönem 1 öğrencileri, Covid19 önlemlerine uygun bir şekilde, yüz yüze olarak dış derslikte 27 Eylül 2021 tarihinde saat 08:40’da 20212022 Eğitim ve Öğretim yılına başladı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Yasin Hazer tarafından yeni başlayan öğrencilere uyum eğitimi yapıldı. Dönem 1 ders programı içeriği, ders kurulları ve sınav yönetmeliği, öğrenci danışmanlık sistemi, fakülte web sayfası, derslikleri ve laboratuvarları hakkında detaylı bilgiler verildi. Sonrasında her bir laboratuvardan sorumlu öğretim elemanları eşliğinde, öğrencilere laboratuvarlar gezdirilerek tanıtıldı.
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