Zonguldak'ta 9 ayda kayıt dışı çalıştırılan 431 kişi belirlendi

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Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erkin Avcı, yılın ilk 9 ayında, 431 kayıt dışı sigortalı tespit ettiklerini söyledi.

Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu, kentteki kayıt dışı istihdamları tespit etmek için ekip kurdu. Ekip, kentin belli noktalarındaki iş yerlerinde denetimler yapmaya başladı. 2021 yılının 9 ayındaki denetimlerde 431 kişinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. İş yerlerine, istihdam edilen kişinin çalıştığı süreye göre cezai işlem uygulandı.

SGK İl Müdürü Erkin Avcı, SGK denetmenlerinin sahadaki teftişlerinin devam ettiğini söyledi. SGK olarak kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için çalıştıklarını belirten Avcı, "2021 yılının ilk 9 ayında denetim elemanları vasıtasıyla 431 kişinin kayıt dışı sigortasız çalıştırıldığını tespit etmiş bulunmaktayız. Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimin yanı sıra aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler yapılmaktadır. Kayıt dışı istihdam yapan işverenler çok ciddi cezalara maruz kalmaktadır. Kayıt dışı istihdam edilen kişi 1 ay çalışmışsa işverene 2 asgari ücret ceza kesiliyor. Kaç ay çalıştıysa 2 asgari ücretten hesaplanarak cezası artıyor. Kayıt dışı istihdam yapanlar, aldığı riskten kat kat fazla cezai işlem ile karşı karşıya kalabilir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2021-10-20 15:43:29



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