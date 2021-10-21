Kimliği belirsiz kişiler köpeği dövüp yaraladı

Zonguldak Kozlu İlçesinde Taşbaca Mahallesinde Mehmet Öztürk’e ait cins köpek, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Taşbaca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Öztürk, köpeğini akşam gezmesi için tasmasından bıraktı. Köpeği gelmeyince sokakta aramaya başlayan ve köpeğini kanlar içinde bulan Öztürk, veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Mehmet Öztürk, “Böyle bir vicdansızlık yok. Bu köpeğin kime ne zararı var? Bunu yapanlar Allah’ından bulsun. Ben böyle bir şey görmedim. Bu köpek bu hale getirilir mi? Yazıklar olsun. Ne istediniz bu köpekten? Bunu yapanlar canidir” diyerek tepki gösterdi.

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