İş hanında para düşüren vatandaşı bulmak için seferber oldular



Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta elektronik eşya tamircisi Yasin Ayvaz (44), dükkanının bulunduğu iş hanında parasını düşüren kişinin bulunması için güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak çağrıda bulundu. İş hanındaki tüm esnaf, görüntüdeki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Zonguldak Terakki Mahallesi'nde bulunan iş hanına giden bir kişi, cebindeki parayı yere düşürdüğünü fark etmeden dışarı çıktı. Yerdeki parayı bulan iş hanındaki bir esnaf, aramalarına rağmen paranın sahibini bulamadı. İş hanındaki güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, bir vatandaşın cebindeki parayı düşürdüğü görüntüleri tespit etti. Duyarlı esnaf, çevrede yaptıkları araştırmada da parayı düşüren kişiye ulaşamadı. Bunun üzerine esnaf, parayı düşüren kişiyi bulmak için güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İş hanı esnaflarından Yasin Ayvaz, parayı düşüren kişiyi bulamadıkları takdirde yetkililere teslim edeceklerini söyledi. Görüntülerdeki kişiyi tanıyanların kendilerine başvurmalarını isteyen Ayvaz, "Yerdeki parayı gören diğer esnaf arkadaş parayı alarak bizim yanımıza geldi. Biz de güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak vatandaşın eşkalini tespit ettik. Ancak kendisine ulaşamayınca konuyu sosyal medya üzerinden paylaştık ve durumu gören herkes paylaşınca bu da benim hoşuma gitti. Paranın sahibini bulamazsak eğer yetkililere teslim edeceğiz ki onlarda gerekeni yaparlar. Ancak şu ana kadar bir geri dönüş olmadı. Paylaşımın ardından çok teşekkür aldık. İnşallah paranın sahibi gelir ve parasını geri alır." dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2021-10-21 19:44:35



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