Posbıyık: “Sakindere alternatif yol olacak”

Zonguldak Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 25 bin nüfusuyla kentin en yoğun nüfusuna sahip mahallesi olan Bağlık’ta belediyenin yaptığı Sakindere Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Ereğli’nin trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yollar ürettiklerini anlatan Başkan Posbıyık, “Sakindere projesi tamamlandığında bu bölgenin trafik yükünü düzene sokacağız” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentin ihtiyaçları doğrultusunda belediyenin sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi. 25 bin nüfusuyla Ereğli’nin en yoğun nüfusuna sahip Bağlık’ta hızla ilerleyen Sakindere Projesi’ni takip eden Posbıyık, trafiğin rahatlaması için alternatif yollar ürettiklerini söyledi.

Başkan Posbıyık beraberinde başkan yardımcıları Haluk Okur, M.Tayyar Mendeş, Oğuz Cömert, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca ve ilgili teknik ekiple birlikte bölgede devam eden çalışmaları inceledi, son durum hakkında brifing aldı. Mahalle sakinleri, belediyenin yaptığı çalışmadan memnun olduklarını belirterek Başkan Posbıyık’a teşekkür ettiler. Başkan Posbıyık, çalışmaları izleyen çocuklara oyuncak hediye etti.

“Bağlık bölgesinin trafik yükünü alacak”

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Posbıyık, Sakindere Projesi’nin hızla ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

“Burada yaptığımız çalışmada Sakindere’nin rejimini hiç bozmuyoruz, akışı aynen devam ediyor. Ancak en zorlu yollarımızdan bir tanesi Sakindere’den yukarıya çıkan yoldu. Kış aylarında özellikle araçlar zorluk çekiyor. Onun için yeni bir alternatif yol üretmeye çalışıyoruz. Projelerimizi yaparak DSİ’den izinlerimizi aldık; burada dereyi ıslah etmek suretiyle üzerinden çift arabaların geçebileceği, yayaların da rahatlıkla kullanabileceği yeni bir yol açıyoruz. Yine hemen yukarıda bir öz var, Ereğli Belediyesi’ne ait. Orası için Bolu’dan büyük büzler getirdik. Büzleri yerleştirdikten sonra oranın üzerini de yol yapacağız. Buradan giden araçlar yukarıdan Aktaş’tan mahallelere dağılmış olacak. Aynı zamanda Hatip Cami’nin önündeki varyantı da düzelteceğiz, geniş bir yol yapacağız. Hatip’teki trafik yoğunluğunun hızlı bir şekilde böylece akışını sağlayacağız. Bu proje zor ve pahalı ama artık bu bölgelerin halledilmesi lazım. Ulaşımın mümkün mertebe mahallelerden de akışını sağlamak lazım ki şehirdeki trafik yoğunluğunu alabilelim, diye uğraşıyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde. Gayet hızlı gidiyor, havalar da bize müsaade ediyor. İnşallah bittiğinde bu bölgedeki insanlarımız iyice rahatlamış olacak.”

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