6 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, özel bir kreşte eğitim gören 6 çocuk, gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Ereğli'de özel bir kreşte eğitim gören 6 çocuk, okuldan eve geldikten bir süre sonra rahatsızlandı. Çocuklar, aileler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Çocuklar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü çocuk bürosu ekipleri, hastaneye giderek aileler ve çocukların ifadesine başvurdu. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de, konuyla ilgili inceleme başlattı. Çocuklar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-10-22 04:00:07
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