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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yaşındaki kuşun karnından ceviz büyüklüğünde tümör çıktı

İHA

5 yaşındaki kuşun karnından ceviz büyüklüğünde tümör çıktı

Zonguldak’ta 5 yaşındaki Cumhur isimli muhabbet kuşunun karnından ceviz büyüklüğünde tümör çıkartıldı.
Zonguldak’ta Ercan Karakuş isimli kişinin sahibi olduğu 5 yaşındaki, ‘Cumhur’ isimli Muhabbet kuşu karnındaki şişlik nedeniyle Zonguldak Veteriner kliğine getirdi. Ardından yapılan ultrason ve muayene sonucunda, ‘Cumhur’ isimli kuşun karnında ceviz büyüklüğünde bir tümör olduğu ortaya çıktı. Zonguldak Veteriner kliniğinde doktor Önder Alkan’ın yaptığı başarılı operasyonla 8 gr büyüklüğünde ki tümör dışkı yaptığı yerden çıkartıldı. Ameliyatın ardından Cumhur isimli kuş yoğun bakıma alınırken 24 saat hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
“Bu büyüklükte ki tümör ilk kez çıkartılmış olabilir’
Zonguldak Veteriner kliniğinde doktor Önder Alkan, bu büyüklükte ki tümörün ilk kez çıkartıldığını söyleyerek, "7 ila 10 sene yaşayan bir kuştur. Kalbi 320 atan bir kuştur. İnsanlarda 80 atan kalp kuşlarda 320’dir. Kuşlara ameliyat yapmak uzmanlık isteyen bir şeydir. Zor bir iştir. Özel anestezilerle bunları uyutuyoruz. Daha önce tümör olan birçok kuş geldi. Kuşun canlı haliyle oranı kurduğumuz zaman 4’de 1 diyebiliriz. 100 kg bir hayvan da 15 kg’lık bir duruma tekabül edebilir. 30 gr bir kuşun üzerinde yapılan bir ameliyat. Dolayısıyla çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Şu anda hastamız iyi ama 24 saat hayati tehlikesi var. Ameliyattan bir saat önce çıktı. Şu anda yeniden yoğun bakıma alıp oksijen vereceğiz. Yorgunluk devam ediyor. Muhabbet kuşlarında çoğunlukla ölüm nedeni tümördür. Çok fazla çıkıyor bu durum. Cumhur kurtulacak inşallah. Türkiye’de tümör operasyonu yapılmıştır ama bu büyüklükte ilk diyebiliriz. Kaslardan kökünü almış 7.8 gr bir tümör. Kuş zaten 30 gr. vatandaş bir şişlik var diye geldi. Muayeneyi yaptıktan sonra tümör olduğunu gördük. Bu kitlenin içerisinde kas doku ve tümör doku var. Bu tümör dışkı yapacak yeri tamamen tıkamıştı. Orayı baskı yapıp kapatmıştı ’’dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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