Şehit Mezarlığı’nın duvarları örülüyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi’nin Belen Yenimahalle’de 82 bin 500 metrekare alan üzerine kurduğu Karadeniz Bölgesinin bütün hizmetleri bünyesinde toplayacak en büyük Şehir ve Şehitler Mezarlığı’nda çalışmalar sürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Belen Yeni Mahalle’de yapılan Yeni Şehir ve Şehit Mezarlığı’nda Belediye Fen İşleri ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık beraberinde başkan yardımcıları Haluk Okur, M.Tayyar Mendeş, Oğuz Cömert, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca ve ilgili teknik ekiple mezarlıkta devam eden çalışmaları inceledi, son durum hakkında Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert’ten bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Posbıyık şunları söyledi:

“80 dönüm yeni mezarlık alanı. Belen mezarlığıyla birleştirdiğimizde 100 dönümlük alan. 1520 yıl önce buradaki arsaları almıştık, ileriyi düşünerek. Şimdi hızlı bir şekilde mezarlığın yapım çalışmaları devam ediyor. Aşağıdaki istinat duvarları örülüyor. O bölgelere bir taraftan defin işlemlerine başladık. Hiçbir ücret alınmıyor. Mezar tahtasını ve kefen bezini de biz veriyoruz. Buradaki mezar alanı uzun yıllara cevap verecek ve kademe kademe defin yapılacak. İstinat duvarı da şehit mezarlığı için. Etrafını komple istinat duvarıyla örüyoruz. Genelkurmay’dan projelerini aldık. Tören alanı ve diğer konularda Genelkurmay’ın ölçütlerine göre yapıyoruz. İçerisinde tören alanı, cami, gasilhane ile diğer müştemilatları da olacak.”

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