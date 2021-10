Başkan Posbıyık Emniyet ve Jandarma’ya ‘Hayırlı olsun’a gitti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde belediye meclis üyeleriyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Başkan Posbıyık, Ereğli’deki yeni görevi nedeniyle Emniyet Müdürü Hasan Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ereğli’nin kısa zamanda yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına kavuşturulması gerektiğini belirten Başkan Posbıyık “Ereğli’deki göreviniz nedeniyle meclis üyesi arkadaşlarımla beraber sizi ziyaret etmek istedik. Şunu görüyoruz ki, Emniyet mensuplarımız zor şartlarda başarıyla görevlerini yapıyorlar. Ereğli’nin çok acil hizmet binasına ihtiyacı var. Sizlere ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak desteğimiz her zaman sizlerle beraber olmaya devam edecek” diye konuştu.

Emniyet Müdürü Hasan Ünlü de Başkan Posbıyık ve ekibine ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Posbıyık, ziyaret anısına Ünlü ’ye Herkül heykeli hediye etti.

Başkan Posbıyık ve beraberindeki meclis üyeleri gün içerisinde İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Üsteğmen Ali Akca’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi..

Başkan Posbıyık, Ereğli’deki yeni görevi nedeniyle Üsteğmen Ali Akca’ya ‘hayırlı olsun’ dedi. Belediye olarak kolluk kuvvetlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Posbıyık, “Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Belediye olarak geçmişte olduğu gibi her zaman kolluk kuvvetlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Komutan Akca da Başkan Posbıyık ve ekibine ziyaretleri için teşekkür etti. Posbıyık, ziyaretin anısına Akca’ya, Herkül heykeli hediye etti.

