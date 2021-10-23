Zonguldak'ta kent ormanında sonbahar güzelliği

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta kent ormanı, sonbaharla birlikte fotoğrafçıların gözdesi oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan kent ormanı, dronla havadan görüntülendi.
Sonbaharın gelmesiyle kentin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlar, sararmaya başladı. Elvanpazarcık beldesi Kaymakdere mevkisindeki kent ormanında dökülen ağaçların yaprakları, güzel görüntüler oluşturdu. Farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, seyir terası, dere ve üzerindeki köprülerle yılın her mevsimi ilgi gören kent ormanı, sonbaharda da doğal güzelliğiyle fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Orman manzarası, dronla havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-10-23 13:34:39
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