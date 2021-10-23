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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Kömürspor - Şanlıurfaspor: 2-4

DHA

Zonguldak Kömürspor - Şanlıurfaspor: 2-4


Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK (DHA)STAT: Kemal Köksal    
HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Bülent Korkmaz (xx), Volkan Kaan Topal (xx)    
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Ertuğrul (xx), Oğuzhan (xx), Hakan (xx), Osman (xx)(Dk.66 Selim x), Rıdvan (xx), Sefa (xx), Aykut Emre (xx)(Dk.66 Şahinali x), Eray (xx)(Dk.66 Berat xx), Eyüp (xx), Atilla (xx)(Dk.66 Tuğrul x)
ŞANLIURFASPOR: Murat (xx) - Mustafa (xx), Caner (xx), Muhammed (xx)(Dk.81 Ferhat), Behlül (xx)(Dk.74 Vedat x), Enes (xx)(Dk.74 Devrim x), Emir (xx)(Dk.81 Kaan), Can (xx), Şerif (xx)(Dk.84 Raşit), Burak (xx), Çağlar (xx)  
GOLLER: Dk.71 Berat, Dk.86 Hakan (Zonguldak Kömürspor) Dk.32 Behlül, Dk.45 Şerif, Dk.56 Can, Dk.90+4 Çağlar (Şanlıurfaspor)  
SARI KARTLAR: Emre, Rıdvan, Hakan, Eyüp, Selim (Zonguldak Kömürspor) Murat, Raşit (Şanlıurfaspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-10-23 17:04:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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