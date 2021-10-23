Zonguldak Kömürspor - Şanlıurfaspor: 2-4

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Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK (DHA)STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Bülent Korkmaz (xx), Volkan Kaan Topal (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Ertuğrul (xx), Oğuzhan (xx), Hakan (xx), Osman (xx)(Dk.66 Selim x), Rıdvan (xx), Sefa (xx), Aykut Emre (xx)(Dk.66 Şahinali x), Eray (xx)(Dk.66 Berat xx), Eyüp (xx), Atilla (xx)(Dk.66 Tuğrul x)

ŞANLIURFASPOR: Murat (xx) - Mustafa (xx), Caner (xx), Muhammed (xx)(Dk.81 Ferhat), Behlül (xx)(Dk.74 Vedat x), Enes (xx)(Dk.74 Devrim x), Emir (xx)(Dk.81 Kaan), Can (xx), Şerif (xx)(Dk.84 Raşit), Burak (xx), Çağlar (xx)

GOLLER: Dk.71 Berat, Dk.86 Hakan (Zonguldak Kömürspor) Dk.32 Behlül, Dk.45 Şerif, Dk.56 Can, Dk.90+4 Çağlar (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Emre, Rıdvan, Hakan, Eyüp, Selim (Zonguldak Kömürspor) Murat, Raşit (Şanlıurfaspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-10-23 17:04:28



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