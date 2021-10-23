Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

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– Zonguldak’ta bir motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakoca Alaplı karayolu Kavukla altı Tüneli'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca’dan Alaplı ilçesi istikametine giden Okan Ö. idaresindeki 67 ABC 011 plakalı motosiklet, tünel çıkışında önde sağ şeritten giden Elif T. yönetimindeki 06 BDV 636 Toyota marka plakalı arkadan otomobile çarptı. Kazada sürücü yola savrulurken motosiklet de sürüklendi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan Okan Ö, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet de çekiciyle yoldan çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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