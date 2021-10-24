Jandarmadan “Huzur ve Güven” uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde “Huzur ve Güven” uygulaması yapıldı. Jandarma ekiplerinin kontrol noktalarında yaptığı denetimlerde 5 bin 245 şahıs sorgulanırken, yoklama kaçağı olarak aranan 8 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından bin 714 araç kontrol edildi. 20 sürücüye toplam 8 bin 493 TL cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.

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