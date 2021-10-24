Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti

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Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor ve Bölgesel Amatör Lig takımlarından Geredespor sezonun açılış maçında karşı karşıya geldi.

Çaycumaspor sezonun ilk maçını Çaycuma Şehir Stadı'nda tam kadro olarak sahada yerini aldı. Çaycumaspor ve Geredespor Pazar günü Çaycuma Şehir Stadında karşılaştığı sezonun ilk maçında 20 üstün ayrıldı.

SarıLacivertli ekip ilk golü penaltıdan Yasin İnanan attı. Son dakikalarda baskılarını sürdürün Çaycumaspor Emre Çelebi’ nin vuruşuyla 20 ı buldu. Uzun soluklu süren maça AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, siyasi partililer, STK temsilcileri, spor severler ve Çaycuma halkı destek için katıldı.

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