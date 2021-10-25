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Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 162 bin 692 oldu

İHA

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 162 bin 692 oldu

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 162 bin 692 oldu.
TÜİK'in Eylül 2021 verilerine göre Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 162 bin 692 oldu. İstatistiklere göre bu rakamın 99 bin 154'ünü otomobil grubu oluşturuyor. Verilere göre trafiğe kayıtlı araçlardan 4 bin 287'sini minibüs, bin 769'unu otobüs, 26 bin 403'ünü kamyonet, 6 bin 373'ünü kamyon grubu oluşturuyor. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 14 bin 115 olurken özel amaçlı araç sayısı 525, traktör sayısı ise 10 bin 66 oldu.

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