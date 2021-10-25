Başkent EDAŞ’tan Zonguldak’taki üç köye 1 milyon lira yatırım

Başkent EDAŞ, Zonguldak merkeze bağlı Himmetoğlu, Karaman ve Emirler Köyleri arasındaki enerji nakil hattını 1 milyon liralık yatırımla yeniledi.

Zonguldak’ta kesintisiz elektrik için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Başkent EDAŞ), Zonguldak ilinin merkeze bağlı Himmetoğlu, Karaman ve Emirler köyleri arasındaki enerji şebekelerini yeniledi.

Başkent EDAŞ, şebekenin fiziksel durumu, arıza sıklığı, gerilim düşümü, can ve mal güvenliği gibi kriterler göz önünde bulundurularak şebekenin ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezine bağlı köylerde tamamlanan proje ile Başkent EDAŞ yaklaşık 8 bin müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji sağlama adına elektrik direklerini ve yüksek gerilim hatlarını yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla tesis etti.

Başkent EDAŞ, elektrik kesinti süresini en aza indirme hedefiyle, Zonguldak’ta kesintisiz ve kaliteli enerji için 7/24 sürdürdüğü faaliyetleri ile bakım ve yatırım çalışmalarına devam edecek.

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