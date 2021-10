Devrekli gönüllüler eğitim kampına katıldı

Devrek’te görev yapan Kızılay gönüllüleri afet eğitim kampına katıldılar.

Zonguldak Kızılay Şubesi tarafından ikincisi düzenlenen afet e AFAD ve UMKE eğitim uzmanlarının yansıra 16 ilden kampa afet eğitimi için gelen 200 genç Kızılay gönüllüsü ile birlikte Devrek Kızılay’danda dört gönüllü katıldı. Düzenlenen eğitim kampı ile ilgili konuşan Devrek Kızılay Koordinatörü Aydın Çolpa, “ Türk Kızılay Devrek Temsilciliği olarak sahadaki hizmetlerimize her gün bir yenisini ekleyerek devam ediyoruz. Yönetim kurulumuz, kadın, erkek ve genç Kızılay gönüllülerimiz ile birlikte hayırsever halkımızdan aldığımız destek ile gıda, giyim, barınma, eğitim, burs, kırtasiye, medikal malzeme vb yardımlarımızla ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Felaket anında ihtiyaç sahibine uzana ilk yardım eli olan Kızılay’ımızın faaliyetleri sadece bunlarla bitmiyor. En son yaşadığımız sel felaketinde Devrek Kızılay olarak gönüllülerimiz ile birlikte Kastamonu Bozkurt’ta selden zarar gören kardeşlerimize gıda, giyim, temizlik ve hijyen malzemesi ve hayırsever kardeşlerimizden topladığımız nakdi yardımları gönderdik. Bununla Zonguldak Kızılay Şubesi’nin koordinasyonunda 35 kişilik yardım ekibimiz ile birlikte Devrek Kızılay’ın genç gönüllüleri ile birlikte bizzat afet bölgesine gittik, sahada afetzede kardeşlerimize uzana yardım eli olduk, kardeşlerimizin sıkıntılarını paylaştık, dillerinde dua, yüzlerinde tebessüm olduk. Maalesef güzel ülkemiz afet bölgesi her zaman deprem, sel ve son yaşanan yangınların benzerini yaşayabiliyoruz. Bizde her zaman afetin ilk anında, afet ve ilk yardım konularında eğitimli ve tecrübeli gençlerimizle kardeşlerimizin yanında olmayı istiyoruz. Bu nedenle Zonguldak Kızılay Şubemiz ile düzenlemiş olduğumuz Afet Eğitim kampına Genç Kızılay gönüllülerimiz Ziyacan Abatlı, Ali Eren Akçasu, Kerem Berber, Alperen Horozoğlu’nu gönderdik. AFAD uzmanları tarafından Afet eğitim kampına katılan gönüllülerimize arama, kurtarma, malzeme tanıtımı, yangın söndürme, ipler ve düğüm atma, tırmanma ve iniş, yaralı taşıma ve çadır kurma eğitimlerinin yanında UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) tarafından ilk yardım ve kurtarma eğitimi verildi. Daha önce afet bölgesine giden ve ilk yardım eğitimi alan dört gönüllümüz ile birlikte 10 kişilik eğitimli ve tecrübeli bir ekibe sahip olduk. Herhangi bir doğal afet anında her zaman afet bölgesine ulaşmak afetzede kardeşlerimize yardım etmek, onların yaralarını sarmak için gönüllüyüz, heyecanlıyız ve hazırız. Böyle İnsana dokunan, hayırlı bir eğitimin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen başta valimize, milletvekillerimize, belediye başkanları ve Kızılay yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

